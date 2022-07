"Am Anfang war geplant, vielleicht ein Konzert pro Monat zu machen", sagt Simone Sielaff, als sie über die Anfänge ihrer Kulturscheune Gassmühle in Rotta im Landkreis Wittenberg spricht. Die Erinnerung einmal ausgesprochen, schmunzelt sie. Denn allein in diesem Jahr bieten die Sielaffs über 50 Veranstaltungen auf ihrem eigenen Hof an.

Kultur, die Spaß macht

Die Sielaffs machen alles in Eigenregie: vom Programm, über die Gastro bis hin zur Technik. Bildrechte: MDR/Luca Deutschländer Dass sich das Angebot – wenn man es einmal hochrechnet – mehr als verfünffacht hat, liegt an der Energie des Ehepaares und an der Leidenschaft für die Kultur. "Und weil es Spaß macht", ergänzt Torsten Sielaff, der früher selbst Musik gemacht hat. Und den Spaß merkt man dem Paar an. Dass sie diesen nicht verloren haben, ist mindestens beeindruckend, wenn man sich anschaut, was sie aus dem Hof gemacht haben.

Aus einer Ruine zum Kultur-Ort