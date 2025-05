Was aßen die Menschen vor 100 Jahren? Wie ging man mit einem "Flegel" um? Und welche Hobbys hatten die Menschen früher? Bei einer Führung durchs Freilichtmuseum Diesdorf wird Vergangenheit lebendig. Das Museum vermittelt anschaulich, wie der Alltag in ländlichen Gegenden vor über 100 Jahren aussah – mit historischen Häusern, blühenden Gärten, alten Werkstätten und inspirierenden Ausstellungsräumen. Beim Diesdorf-Quiz können sich Kinder – allein oder in Begleitung – auf Entdeckungstour durch das Museumsgelände begeben. Wer genau hinschaut und es schafft, die teils kniffligen Rätsel zu lösen, hat gute Chancen, zum wahren Diesdorf-Profi gekürt zu werden. Den Quizbogen gibt es kostenfrei an der Museumskasse.