Bauwerke, Skulpturen, Türme Schönster Ausblick: Acht besondere Aussichtspunkte in Sachsen-Anhalt

In Sachsen-Anhalt ist der Brocken nicht der einzige Aussichtspunkt, an dem sich ein grandioser Ausblick genießen lässt: Im Harz ist der kleine Bruder des Eiffelturms ein Highlight, in Ferropolis lockt ein Bagger mit einer neuen Aussichtsplattform und auch am Fundort der Himmelsscheibe von Nebra geht es hoch hinaus. Ob Kultur, Architektur, Familienabenteuer oder Naturerlebnis – diese acht Ausflugsziele von Stendal bis Halle garantieren eine fantastische Aussicht.