Bauwerke, Skulpturen, Türme Schönster Ausblick: Neun besondere Aussichtspunkte in Sachsen-Anhalt

Wer an Aussichtspunkte in Sachsen-Anhalt denkt, hat meist sofort den Brocken vor Augen. Dabei gibt es neben dem höchsten Berg des Landes auch zahlreiche andere Orte mit fantastischem Ausblick: Im Harz ist der kleine Bruder des Eiffelturms ein Highlight, in Magdeburg ist der Jahrtausendturm einen Aufstieg wert und auch am Fundort der Himmelsscheibe von Nebra geht es hoch hinaus. Ob Kultur, Architektur, Familienabenteuer oder Naturerlebnis – diese acht Ausflugsziele von Stendal bis Halle garantieren einen grandiosen Blick.