Bildrechte: imageBROKER/Andreas Vitting

Kulturorte mit Weitblick 9 einzigartige Orte mit atemberaubender Aussicht in Sachsen-Anhalt

Hauptinhalt

10. Februar 2025, 11:58 Uhr

Wer an Aussichtspunkte in Sachsen-Anhalt denkt, hat oft den imposanten Brocken im Harz vor Augen. Doch neben dem höchsten Gipfel des Landes gibt es zahlreiche weitere Orte, die mit atemberaubenden Panoramen locken: Im Harz erwartet Besucher der "kleine Bruder" des Eiffelturms als besonderes Highlight, in Magdeburg lädt der Jahrtausendturm zu einem lohnenswerten Aufstieg ein und auch am Fundort der berühmten Himmelsscheibe von Nebra bietet sich ein beeindruckender Ausblick. Diese neun Ausflugsziele für die ganze Familie vereinen spektakuläre Fernsicht, faszinierende Architektur und spannende Naturabenteuer. Noch dazu finden Sie hier alle wichtigen Informationen zu Adresse, Öffnungszeiten und Barrierefreiheit.