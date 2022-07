Ob Kohle, Salz oder Kupfer – der Bergbau hinterließ klaffende Wunden in der Landschaft – die schon vor den Renaturierungsmaßnahmen durch ihre Tristess faszinierten, nun aber wie das ehemalige Tagebau-Restloch Goitzsche als Seen- und Urlaubslandschaft verzaubern. Östlich von Bitterfeld gelegen, lädt der See zum Baden, Angeln, Stand-Up-Paddling oder Wakeboarden ein. Er kann auch mit Ausflugsbooten erkundet werden – ein Highlight für Kinder ist die "MS Reudnitz", ein Piratenschiff, das über die Goitzsche segelt. Um den See führt ein 28 Kilometer langer Rundweg, der sich für eine Fahrradtour eignet. Unterwegs gibt es ein Eiscafé und mehrere Restaurants.