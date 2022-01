Lukas Cranach der Ältere, 1472 bis 1553 Bildrechte: imago/imagebroker

Als Sterbeort macht Weimar viel zum 550. Geburtstag von Lucas Cranach dem Älteren, genauso Franken, ist er doch in Kronach geboren. In Wittenberg, wo er tatsächlich die meisten Jahre gelebt und gearbeitet hat, ist der Aufschlag nicht ganz so groß. Es gibt die Dauerausstellung zum Leben und Werk Cranachs bei der Stiftung in den Höfen, wo er als Maler und Unternehmer gezeigt wird. Hier lernt man seine Arbeitsweise kennen, Schablonen zu benutzen. Oder auch sein Markenzeichen, die geflügelte Schlange.



Eine Sonderausstellung im September bezieht sich dann auf die Bibelübersetzung Martin Luthers, für die Cranach die Illustrationen gemacht hat. In der Ausstellung geht es außerdem um die Apokalypse, also die Offenbarung des Johannes mit 21 Illustrationen. Das ist eher speziell, aber man hat in Wittenberg auch einen sehr kleinen Werkbestand, sodass große Ausstellungen schwer zu realisieren sind.