Vom 7. bis 11. April 2025 haben Kinder und Jugendliche die Möglichkeit, im Ferienworkshop "Voll ungerecht! Lesen – Theaterspiel – Film" in die spannende Welt von Gerechtigkeit und Ungerechtigkeit einzutauchen. In Luthers Sterbehaus in Eisleben lesen sie Auszüge aus Kinderbüchern und schlüpfen anschließend in die Rollen der Protagonisten. So erleben sie hautnah, wie es sich anfühlt, ungerecht behandelt zu werden. Im Anschluss führen die Kinder Interviews, in denen sie sich gegenseitig ihre Erfahrungen erzählen und reflektieren, wie es war, jemand anderes zu sein. Die Interviews werden am Ende in einer kleinen Präsentation vorgeführt.