Tag der Architektur am 24./25. Juni Spannende Architektur in Sachsen-Anhalt: 15 faszinierende Bauwerke

Sachsen-Anhalt hat eine große Vielfalt in der Architektur zu bieten. Besonders gefeiert wird sie am bundesweiten Tag der Architektur am 24. und 25. Juni 2023. Der Tag findet in diesem Jahr unter dem Motto "Architektur verwandelt" statt und legt einen besonderen Fokus auf Nachhaltigkeit. Wir stellen Ihnen zeitlos beeindruckende Gebäude vor, die das gesamte Jahr über besucht werden können. Klassiker wie die Grüne Zitadelle in Magdeburg oder die Bauhaus-Siedlung in Dessau-Törten, aber auch das Besucherzentrum "Arche Nebra" und Neuentdeckungen wie die Arche in Walternienburg. Eine Auswahl: