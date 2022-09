Denkmaltag Der "Tag des offenen Denkmals" in Sachsen-Anhalt: Brauereien, Kapellen und bunte Villen

Der "Tag des offenen Denkmals" am 11. September 2022 steht unter dem Motto "KulturSpur. Ein Fall für den Denkmalschutz". Von der Templerkapelle Mücheln über die frühere Schwemme-Brauerei in Halle oder das Schloss Weißenfels gibt es dabei in Sachsen-Anhalt viel zu entdecken. Fünf Ausflugsziele, die es zu entdecken lohnt.