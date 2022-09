Denkmaltag "Tag des offenen Denkmals": Brauereien, Kapellen und bunte Villen in Sachsen-Anhalt entdecken

Der "Tag des offenen Denkmals" am 11. September 2022 steht unter dem Motto "KulturSpur. Ein Fall für den Denkmalschutz". Von der Templerkapelle Mücheln über die frühere Schwemme-Brauerei in Halle oder das Schloss Weißenfels gibt es dabei in Sachsen-Anhalt viel zu entdecken. Fünf Ausflugsziele, die es zu entdecken lohnt.