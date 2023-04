Am Sonntag, 16. April 2023, findet in Sachsen-Anhalt der Tag der Industriekultur statt. Unter der Leitung des Vereins "Mitteldeutsche Gesellschaft für Industriekultur" werden an diesem Tag in verschiedenen Städten besondere Führungen durch Museen und Denkmäler angeboten, die zur Industriegeschichte informieren. Der 13. Tag der Industriekultur in Sachsen-Anhalt wird am Freitagabend im Rahmen einer Auftaktverantsaltung in der Johanniskirche Magdeburg eröffnet. Wegen der Corona-Pandemie musste der Thementag zwei Jahre pausieren.