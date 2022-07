Mit Kindern Bergbau entdecken Ausflugsziele: Bergbau für Familien in Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen

Vielerorts sind die Spuren des Bergbaus in Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen heute noch zu sehen – in Form prosperierender Landstriche, in Erfindungen oder im Aufblühen von Kunst und Kultur. Familien können etwa im Schaubergwerk "Herkules-Frisch-Glück" einen Eindruck von der Arbeit der Bergleute bekommen, in den Saalfelder Feengrotten Tropfsteine bewundern oder im gefluteten Tagebau bei Görlitz Baden gehen. Wir haben Ausflugsziele rund um den Bergbau zusammengestellt, die auch Kinder begeistern.