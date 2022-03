"Herr Käthe", wie Luther seine Frau respektvoll nennt, vermietet die Mönchszellen an Studenten, braut eigenes Bier, keltert Wein und legt Teiche an, in denen sie Hechte, Forellen und Karpfen züchtet. Im Lutherhaus in Wittenberg gewährt eine Ausstellung spannende Einblicke in das Leben der Katharina von Bora, die Luthers Haus und Hof zum Erfolg führte.