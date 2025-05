Die letzten drei Lebensjahre verlebte Schiller in seinem Wohnhaus an der Esplanade, erinnert die Klassik Stiftung Weimar. Sie führt die Dramen "Die Braut von Messina" und "Wilhelm Tell" als hier entstandene Werke an. Hier starb Schiller am 9. Mai 1805 in seinem Arbeitszimmer.