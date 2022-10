Kulturtipps in den Herbstferien Herbst mit Abenteuern: Ferien-Tipps für Kinder in Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen

Die Herbstferien 2022 stehen vor der Tür und in Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen gibt es für Kinder jede Menge zu erleben. Ob Harry-Potter-Themenwoche in Zwickau, Zombie-Jagd in Leipzig, Kurzfilm-Workshop in Weimar oder herbstliche Bastelaktionen mit Kürbisschnitzen in Halle – in zahlreichen Burgen, Schlössern und Museen wird für Kinder ein buntes Programm angeboten. Hier sind unsere Tipps für die besten kulturellen Ferienangebote für Kids im Herbst.