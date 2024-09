Bildrechte: picture alliance / dpa-tmn

Kulturelle Empfehlungen Herbstferien 2024: Tipps für Kinder in Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen

17. September 2024, 12:43 Uhr

Die Herbstferien in Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen stehen vor der Tür. Für Kinder, Jugendliche und Familien gibt es in der Ferienzeit viele kreative Angebote: Puppentheater in Erfurt, eine Reise ins alte Ägypten und Basteln in Magdeburg, eine aufregende Stadtführung durch Leipzig bei Nacht, Skaten in Chemnitz oder ein Blick hinter die Kulissen der Semperoper in Dresden. Hier finden Sie unsere Tipps für erlebnisreiche Herbstferien 2024 – mit allen wichtigen Infos zu Terminen, Kosten und Adressen: