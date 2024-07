Bildrechte: imago images / Westend61

Kulturelle Empfehlungen Sommerferien 2024: Tipps für Kinder in Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen

02. Juli 2024, 16:29 Uhr

Sachsen, Thüringen und Sachsen-Anhalt sind in die Sommerferien 2024 gestartet. Kinder können in den sechs Ferienwochen viel Kultur erleben: Basteln im Bauhaus-Museum Weimar, Theater unter freiem Himmel in Schönebeck, Kunstwerke aus LEGO bauen im Grassi Museum Leipzig oder Rätsel mit Sherlock Holmes lösen in der Stadtbibliothek Zwickau. Das und mehr sind unsere Tipps für die Sommerferien 2024 – mit allen wichtigen Infos zu Terminen und Adressen.