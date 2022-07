Kulturorte unter Tage Ausflugsziele: Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen unter Tage entdecken

Vielerorts sind die Spuren des Bergbaus in Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen heute noch zu sehen – in Form prosperierender Landstriche, in Erfindungen oder im Aufblühen von Kunst und Kultur. Glasebach, Johanngeorgenstadt oder Plauen – einige ehemalige Bergwerke sind heute als Schaubergwerke für Besucherinnen und Besucher zugänglich. Unter Tage kann man mehr über die geologischen Besonderheiten der Region erfahren und bekommt einen lebendigen Eindruck von den schweren Arbeitsbedingungen der Bergleute.