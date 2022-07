In Wettelrode gibt es gleich zwei Lehrpfade, die die Geschichte des Kupferschieferbergbaus im Mansfelder Land thematisieren: Der kürzere der beiden Rundwege dauert nur etwa eine halbe Stunde und führt vorbei an Objekten bergmännischer Tätigkeit am Ausgehen des Kupferschieferflözes. Der längere Pfad erstreckt sich über etwa fünf Kilometer und dauert knapp zwei Stunden: Hier wandert man entlang beeindruckender Sachzeugen des Kupferschieferbergbaus aus dem 14. bis 19. Jahrhundert.

Die Rundwege führen vorbei an etlichen historischen Bergbaustätten, wie beispielsweise Schürf- und Kunstgräben und dem Johannschacht. Entlang des Weges vermitteln Informationstafeln spannendes Hintergrundwissen zur Geschichte des Kupferschieferbergbaus in der Region. Ein guter Ausgangspunkt für beide Rundwege, deren Wegesymbol ein weißes Quadrat mit grünem Punkt ist, markiert der Röhrigschacht : Ein ehemaliges Kupferschiefer-Bergwerk, das heute Bergbaumuseum und zugleich begehbares Schaubergwerk ist.

Weiter des Weges passiert man sodann eine mit "Grenzversteinung" beschilderte Stelle, nach deren Überquerung man sich offiziell im Bergbaurevier befindet. Entlang des Weges befinden sich überall durch Bergbautätigkeiten entstandene Senkungen, sogenannte Pingen. Außerdem passiert man einen Kohlenschacht und das Zechenhaus in Opperode. Von der Selkesicht aus genießt man einen eindrucksvollen Blick ins weite Tal. Vorsicht ist jedoch beim steilen Abstieg auf dem Lumpenstieg am Ende der Tour geboten. Der Wanderweg endet dort, wo er begonnen hat: dem Gasthaus "Falken", das der optimale Ort zum Einkehren und Verweilen ist.

Der Wanderweg, der sich alternativ auch mit dem Fahrrad bewältigen lässt, beginnt mit den sogenannten Wandelgängen am Mondsee: Dabei handelt es sich um kunstvolle Erinnerungsorte an umgesiedelte Dörfer, deren Bewohner ihre Häuser aufgrund des Bergbaus verlassen mussten. Die Wanderroute führt vorbei an der Bergarbeiterkirche und dem Bergbaumuseum in Deuben und der Schachtanlage Paul II. Möglichkeit zur Rast gibt es in Trebnitz: Dort zeugen die Heimatstube, die Bergarbeiterkirche und die Bergarbeitesiedlung vom einstigen Braunkohlevorkommen. Nach einer Abkühlung im Strandbad Kretzschau und einem weiteren Halt im ehemaligen Industriestandort Groitzschen endet der Wanderweg bei der Brikettfabrik Herrmannschacht in Zeitz, der ältesten erhaltenen Brikettfabrik der Welt.