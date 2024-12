Im Kreuzgang des Doms können Kinder und Jugendliche am Stand der KinderDomBauhütte aktiv werden. Die "Taverne zum 11. Gebot" am Domplatz bietet handgefertigte Püppchen und wolliges Kunstgewerbe. Im Othmarsweg 13 erleben Sie erzgebirgischen und thüringischen Weihnachtsschmuck. Am Blauen Haus am Reißenplatz 21 wird skandinavisch Weihnachten gefeiert. Am Markt 13 erleben Sie Wein in alten Gewölben, und im Marientor am Marienplatz gibt's Live-Musik, afrikanische Spezialitäten, Keramikschmuck, Filz und Holz-Deko. Der Eintritt ist überall frei.