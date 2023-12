Nicht nur Quedlinburg hat einen "Advent in den Höfen" zu bieten, auch Mosigkau bei Dessau. Der dortige Heimatverein richtet die heimelige Veranstaltung in diesem Jahr zum 16. Mal aus, und dennoch ist sie ein Geheimtipp. Die gesamte Anhalter Straße ist gesäumt von Ständen mit vorweihnachtlichen Waren und mit gutem Essen und Getränken. Die Anwohner öffnen ihre Höfe und bieten Genüsse für Geschenke-Sucher und kulinarische Genießer.

Es riecht nach Kinderpunsch und Rotwein. Kerzen und Lichter leuchten die Straße entlang und auf den Höfen. Dort bietet eine einheimische Käserei ihre Produkte an, es gibt handgearbeitete Winterkleidung, Keramik und Schmuck. In der Turnhalle an der Chörauer Straße zeigt das Kunstfiguren-Theater "Schelle" das Märchen "Rotkäppchen" einmal in ungewohntem Stile. In die Kirche wird zum gemeinsamen Weihnachtslieder-Singen gebeten.