Sachsen-Anhalt Winterferienspaß: 20 Tipps für Kinder – Spielen, Basteln und raus in die Natur

23. Januar 2025, 15:23 Uhr

Vom 27. bis 31. Januar 2025 sind Winterferien in Sachsen-Anhalt. Wer nicht in den Urlaub fährt, findet auch zu Hause und in der Umgebung eine Menge tolle Angebote und Ausflugstipps für Kinder, Jugendliche und Familien: Archäologie-Fans können sich im Landesmuseum für Vorgeschichte in Halle, der Arche Nebra und dem Winckelmann-Museum in Stendal austoben, auf kreative Kids warten Workshops im Theater Magdeburg oder in der KinderDomBauhütte in Naumburg. Abenteuer an der frischen Luft sind auch dabei. Unsere Tipps für spannende Winterferien: