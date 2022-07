Der 2013 geflutete Tagebau Berzdorf bei Görlitz ist der südöstlichste Zipfel der Lausitzer Seenlandschaft. An die einstige Braunkohle-Grube erinnert beispielsweise noch der riesige Schaufelradbagger, den man im Görlitzer Ortsteil Hagenwerder besichtigen kann. Heute ist der Berzdorfer See ein Naherholungsgebiet und mit seinen 960 Hektar einer der größten Seen der Region. Es gibt mehrere Strandbereiche zum Baden, zwei davon mit Spielplätzen – an der Blauen Lagune und am Nordost-Strand. Ein 16 Kilometer langer Rundweg, der größtenteils asphaltiert ist, lädt zu einer Fahrradtour ein. Für Wassersport-Fans stehen Stand-up-Paddling, Tretboot- oder Kanufahren, Segeln und Beachvolleyball zur Auswahl. Oder einfach ein Spaziergang am Bootshafen mit Eis – am See gibt es mehrere Bistros und Eiscafés.