Schloss und Park Lichtenwalde

Schlossallee, 09577 Niederwiesa



Öffnungszeiten Schloss:

Wintersaison (9. November bis 31. März)

Samstag, Sonntag, an Feiertagen und in den sächsischen Ferien: 10 bis 17 Uhr (16 Uhr letzter Einlass)



Sommersaison (1. April bis 30. August)

Dienstag bis Sonntag: 10 bis 18 Uhr (17 Uhr letzter Einlass)



Öffnungszeiten Park:

In der Wintersaison kostenfrei auf eigene Gefahr zugänglich.

Sommersaison: Montag bis Sonntag: 10 bis 18 Uhr



Preise:

Sterntaler Ticket (inklusive Sonderausstellung + Schatzkammer-Museum): 11 Euro, ermäßigt: 8 Euro

Schlossticket (inklusive Schatzkammer-Museum): 8 Euro, ermäßigt: 6 Euro



Altersempfehlung: Für Kinder ab 3 Jahren.