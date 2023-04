Adresse:

Albrechtsburg Meissen

Domplatz 1

01662 Meißen



Öffnungszeiten:

März bis Oktober: täglich 10 bis 18 Uhr

November bis Februar: täglich 10 bis 17 Uhr



Eintritt:

regulär 12 Euro, ermäßigt 10 Euro



Gastronomie: Ist vor Ort vorhanden, zum Beispiel im Schlosscafé



Anreise und Parken:

Vom S-Bahnhof Meißen mit den Buslinien 416, 417, 446, B bis zur Haltestelle "Am Burgberg".

Die Sächsische Dampfschifffahrt bietet Rundfahrten zur Albrechtsburg Meissen an.

Parkplätze befinden sich an der Elbe mit direktem Zugang zum Schloss über die Schlossparkstufen an der Leipziger Straße sowie unterhalb des Burgberges in der Meisastraße und im Parkdeck am Aufzug zum Burgberg.



Barrierefreiheit:

Alle besucherrelevanten Bereiche sind barrierefrei zugänglich. Zugang zum Domplatz (Kopfsteinpflaster) über Panorama-Aufzug.



mit Kindern:

Für Kinder gibt es spezielle Führungen.



Ausstellung:

Vom 1. Januar 2023 bis 31. Dezember 2023: "Trendsetter seit 1471. Entdecken Sie das älteste Schloss Deutschlands"