Die mittelalterliche Burg Scharfenstein im Erzgebirgskreis wurde um das Jahr 1250 erbaut und gilt heute als einer der ältesten Herrschaftssitze Sachsens. Die Familienburg, wie Scharfenstein heute genannt wird, hat für Kinder und Familien Einiges zu bieten: So beherbergt sie unter anderem ein Weihnachts- und Spielzeugmuseum, das auf die reiche Holzfiguren-Tradition der Erzgebirgler zurückgeht. Zusätzlich stehen Abenteuertage und Mitmach-Ausstellungen auf dem Programm.



Kinder und andere Mutige können auch die Geschichte des Bergbaus in einem Labyrinth im Buchgewölbe erkunden. Hier kann geklettert und gerutscht werden und Sie müssen sich ihren eigenen Weg suchen – so wie sich Bergbauleute durch die Schächte bewegen mussten. In den Tunneln gibt es leuchtende Edelsteine und historisches Werkzeug zu entdecken.



Oder aber Sie begeben sich im Rahmen einer Burgführung auf die Spuren des sogenannten "Robin Hoods des Erzgebirges", Karl Stülpner, ein Volksheld aus dem 18. Jahrhundert, der die Obrigkeit an der Nase herumzuführen wusste und so zur Projektionsfigur für die Bevölkerung wurde.

Bildrechte: ASL Schlossbetriebe GmbH