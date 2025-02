Bildrechte: picture alliance/dpa/Patrick Pleul

Geheimtipps Sachsen von oben: Sieben Ausflugsziele mit toller Aussicht

06. Februar 2025, 14:18 Uhr

In Sachsen gibt es viele bekannte Orte, an denen man die Aussicht genießen kann – ob in der Sächsischen Schweiz, von der Kuppel der Frauenkirche in Dresden oder vom Völkerschlachtdenkmal in Leipzig. Doch Ausflugsziele mit beeindruckendem Panorama finden sich auch abseits der bekannten Orte: in Bautzen, Boxberg oder Weißwasser. Von einer Burg, Ruine oder sogar einem Leuchtturm lässt sich hier die Umgebung bewundern. Das sind unsere sieben Geheimtipps für tolle Kulturorte mit Aussicht.