Bergbau-Technik-Park im Leipziger Neuseenland

Am Westufer 2

04463 Großpösna



Öffnungszeiten:

Mittwoch bis Sonntag und an Feiertagen von 10 bis 17 Uhr

in den Oster-, Pfingst-, Sommer- und Herbstferien zusätzlich dienstags



Eintritt:

8 Euro, ermäßigt 5 Euro

Kinder bis fünf Jahre frei



Sonderveranstaltungen (Auswahl):

Open-Air-Kino "Tagebau Sachsen DDR" am 1. September

Industriekultur-Festival vom 9. bis zum 10. September