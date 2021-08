Als Konsequenz der Flutkatastrophe von 2002 sorgte die Stadt Grimma für mehr Sicherheit und erneuerte die Pfeiler. Seit letztem Jahr gibt es auch eine 1,8 Kilometer lange Flutmauer, die jüngst Vandalismus zum Opfer fiel und sich in den Altstadtkern einfügt. Auch mehrere Denkmäler laden zum Erinnern ein: hier sind die Wasserstände der Fluten durch verschiedene Jahrhunderte eingezeichnet, erinnern etwa an den Wasserstand der Flut von 2002 und auch den von 2013.

Heute ist im Kloster das Augustin-Gymnasium zu Hause. Es kann zwar nur der Hof mit einer Führung besichtigt werden, aber den Geist von einer Schule um 1900 überträgt sich auch dort. Rund 850 Schülerinnen und Schüler haben das Privileg, in diesem historischen Gebäude unterrichtet zu werden. Gleich neben dem Gymnasium findet sich die Klosterkirche, die heute noch für Veranstaltungen genutzt wird und im Laufe der Zeit von Verfall geprägt war. Die Kirche wird heute vor allem für Veranstaltungen genutzt und erinnert mit ihrem Gemäuer und Kirchenfenstern noch an ihren ursprünglichen Zustand. Früher war Martin Luther hier oft zu Gast.

Die Spuren der Renaissance zeigen sich besonders auf dem Marktplatz von Grimma: Das Rathaus ist in diesem Stil erbaut und zeigt einseitig noch eine erhaltene Fachwerkfassade. Auch das Standesamt mit einem kleinen Turm kann sich sehen lassen. Und: Selbst das Wohnhaus, in dem der Schriftsteller Johann Gottfried Seume lebte, findet sich hier. Es ist zugleich die Druckerei des Klassikverlegers Georg Joachim Göschen, für den Seume als Korrektor gearbeitet hat. Vor Ort erinnert eine Gedenktafel daran. Mehr Infos bietet das Göschenmuseum im Stadtteil Hohnstädt.

Früher pilgerten die Menschen in Grimma in die Augustinerkirche, um Martin Luther, der oft einen Zwischenstopp im Augustiner-Kloster einlegte, zu hören. Seine Predigten zogen hunderte Menschen an. Luthers Reden und Schriften bewegten hier einiges – sein reformatorischer Ansatz gelang bis in das ehemalige Frauenkloster Marienthron in das nahegelegene Nimbschen. Luthers spätere Frau, Katharina von Bora, besuchte dieses Kloster und war eine von zwölf Nonnen, die 1523 daraus floh – Reformationsgeschichte pur. Die Klosterruine Nimbschen ist heute noch sehr gut erhalten und lädt dazu ein, sich im hohen Gras zu entspannen und von historischen Zeiten zu träumen.