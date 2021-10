Wagner-Gedenkstätten in Graupa: Wo der "Lohengrin" entstand

Richard-Wagner-Gedenkstätten Warum in Graupa das höchste Wagner-Denkmal der Welt steht

In den 1840er-Jahren war Richard Wagner Kapellmeister in Dresden und schloss sich später der März-Revolution an. In dieser Zeit begann er bereits die Werke zu entwerfen, die bis heute bei den berühmten Bayreuther Festspiele gespielt werden. Für einige Zeit hielt sich der Komponist in Graupa bei Pirna auf und entwarf die Melodien seines "Lohengrins". Heute erinnern Museen und das höchste Wagner-Denkmal an diese Zeit.