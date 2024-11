Bildrechte: Sebastian Rose

Kultur erleben Advent in Sachsen: Altes Handwerk entdecken

25. November 2024, 04:00 Uhr

Glasblasen, Schmieden oder Drechseln: Handwerk blickt auf eine lange Geschichte zurück und einige der alten Berufe, die immer noch nach alter Tradition ausgeübt werden, lassen sich in Sachsen mit eigenen Augen bestaunen. Ob beim Klöppeln im Erzgebirge, bei der Gürtlerin in Leipzig, der Glasbläserin in Klipphausen oder beim Holzschnitzen auf Festung Königstein. Wir zeigen Ihnen sieben Orte, an denen Sie im Advent Handwerk erleben können: