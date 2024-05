Adresse:

Schloßweg 10

04159 Leipzig



Der Park ist rund um die Uhr geöffnet und ohne Beschränkungen zugänglich. Achtung: Der Schlosspark Lützschena liegt in dem Naturschutzgebiet Burgaue. Ein Betreten der bzw. Picknicken auf der Schlossparkwiese ist daher zum Schutz der Natur nicht gestattet.



Anreise:

Der Park ist von Leipzig aus am besten mit dem Fahrrad über den Lupperadweg in ca. 30 Minuten zu erreichen. Ansonsten fahren die Straßenbahnlinie 11 oder die S3 nach Lützschena. Wer mit dem Auto kommt, nutzt am besten die Parkplätze Am Pfingstanger.