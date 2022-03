Ein weiterer Schwerpunkt für die Staatliche Schlösser, Burgen und Gärten Sachsen gGmbH ist die Anpassung an die globale Erwärmung. Davon seien die historischen Gärten sehr stark betroffen, sagte Striefler: "Wir haben da eine exponentiell steigende Zahl von Bäumen, die kaputt sind, in allen großen Gartenanlagen – in Pillnitz, in Großsedlitz, im Großen Garten, in Rammenau, in Altzella." Deshalb seien in den kommenden vier Jahren insgesamt drei Millionen Euro vorgesehen, um die Anlagen an den Klimawandel anzupassen. So werde in Zusammenarbeit mit der TU Dresden untersucht, wie sich die Böden verbessern ließen.