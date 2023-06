Bei den Pogromen am 9. November 1938 wurde die Synagoge im Dresdner Zentrum zerstört. An der gleichen Stelle wurde 63 Jahre später ein neuer Sakralbau eingeweiht. Auf den ersten Blick wirkt die Neue Synagoge unscheinbar: glatte, sandsteinfarbene Wände mit unregelmäßigen Fenstern. Daneben steht ein weiterer Bau, der in sich verdreht ist, dazwischen liegt eine begrünte Fläche, die zum Verweilen einlädt. In der Architektur verbirgt sich viel: Es geht darum, das Jüdische sichtbar zu machen und die Gemeinde in die Stadt zu öffnen. In der Form sollen sich die Diaspora und der Wunsch nach einer festen Heimat widerspiegeln.