Die Brüdergemeine Herrnhut und ihre Siedlungen sind am 26. Juli 2024 in die Welterbe-Liste der Unesco aufgenommen worden. Eine sächsische Kleinstadt von Welt: Vor allem die Bauweise der Siedlungen macht sie einzigartig. Die Herrnhuter planen ihre Siedlungen barock und rechtwinkling. Die einheitliche und schlichte Architektur soll die Grundsätze der evangelischen Religionsgemeinschaft repräsentieren – es geht um Gemeinschaft und Zusammenhalt.

Die Herrnhuter blicken auf eine lange Tradition zurück. 1722 wurde die Brüdergemeine in Herrnhut gegründet – als man noch von "Gemeine" sprach, ohne "d". Von der Oberlausitz trugen die Brüder nicht nur ihren Glauben, sondern auch ihre Vorstellungen vom Bauen in die Welt. Mit Christiansfeld in Dänemark wurde eine der daraus entstandenen Siedlungen schon 2015 als Welterbe anerkannt. Mit der Aufnahme von Herrnhut ist außerdem die Auszeichnung von Bethlehem in Pennsylvania in den USA und Gracehill in Nordirland verbunden.