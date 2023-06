Unter Tage wird die Geschichte in Schaubergwerken zum Leben erweckt, wie dem "Markus-Röhling-Stolln" in Frohnau bei Annaberg-Buchholz oder im Rothschönberger Stolln bei Freiberg mit dem einstmals längsten Tunnel der Welt – der übrigens von Goethe und Humboldt mitgeplant wurde. In Sachsens ältestem Schaubergwerk "Herkules-Frisch-Glück" in Grünhain-Beierfeld sorgen Marmorsäle und unterirdische Seen für besondere Atmosphäre, auch dort gibt es Einblicke in die Bergbauhistorie im sächsischen Erzgebirgskreis.