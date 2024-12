Bildrechte: Daniel Bahrmann

Weihnachten 2024 Dresden, Leipzig, Lausitz: Geheimtipps für winterliche Ausflüge am zweiten Advent

Hauptinhalt

05. Dezember 2024, 14:52 Uhr

Kleine Auszeiten aus der hektischen Vorweihnachtszeit bieten diese gemütlichen Weihnachtsmärkte in Sachsen im Dezember 2024 – vom Künstler-Hofgut bei Meißen, dem Markt an der Kirche in Dresden-Pillnitz, über die romantische Dölitzer Mühle in Leipzig, bis hin zur Schlossweihnacht in Weesenstein und dem Besuch beim Winzer in Proschwitz. Das sind unsere Empfehlungen für die ganze Familie am zweiten Advent – mit Adressen, Terminen, Öffnungszeiten und Eintrittspreisen.