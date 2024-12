Bildrechte: Steffen Peschel

Weihnachtsmärkte Dresden, Leipzig, Lausitz: Geheimtipps für wunderbare Ausflüge im Advent

16. Dezember 2024, 11:37 Uhr

Kleine Auszeiten aus der hektischen Vorweihnachtszeit bieten diese gemütlichen Weihnachtsmärkte in Sachsen im Dezember 2024 – vom beschaulichen Lustwandeln im Barockgarten Zabeltitz, einem Künstler-Hofgut bei Meißen, dem Markt an der Kirche in Dresden-Pillnitz, bis zum romantischen Adventsmarkt auf Schloss Rochsburg und dem Besuch beim Winzer in Proschwitz. Das sind unsere Empfehlungen für Ausflüge im Advent mit der ganzen Familie – mit Adressen, Terminen, Öffnungszeiten und Eintrittspreisen.