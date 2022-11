Es gibt ja viele Weihnachtsausstellungen in klein bis groß, doch was die Vereinsmittglieder im Landschloss Pirna- Zuschendorf in der Adventszeit auf die Beine stellen, ist wirklich einmalig. Neben unzähligen uralten Pyramiden, Engeln, Bergmännern, Nussknackern und Räuchermännern, der umfangreichen Spielzeugwelt unserer Großeltern, wie Puppenstuben, Kaufläden, Burgen und Pferdeställen, kann man im Schloss viele Zimmer mit Puppen in Originalgröße bewundern. Diesmal gibt es eine erzgebirgische Drechslerwerkstatt mit Fußdrehbank in einer gemütlichen Familienrunde. Großvater, Sohn und Enkel sind beim Produzieren von Weihnachtsengeln, die Mutter mit Kind in der Wiege beim Bemalen derselben.

Die Ausstellungsobjekte auf Schloss Zuschendorf sind liebevoll bis ins kleinste Detail gearbeitet. Bildrechte: Landschloss Pirna, Zuschendorf