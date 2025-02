Bildrechte: Colourbox.de

Museen, Theater und Schlösser Zauberhafte Winterferien in Sachsen: 20 tolle Ideen für Kinder

Hauptinhalt

13. Februar 2025, 11:54 Uhr

Endlich Winterferien! Für Kinder gibt es in Sachsen vom 17. Februar bis zum 1. März 2025 tolle Angebote: Das Schloss Moritzburg bietet ein märchenhaftes Programm für Aschenbrödel-Fans, im August-Horch-Museum in Zwickau können Kinder mit einem Trabi fahren und in Machern in DDR-Geschichte eintauchen. Abseits der Großstädte Leipzig, Dresden und Chemnitz lohnt sich für Familien in den Ferien auch ein Ausflug ins Vogtland, Erzgebirge und die Sächsische Schweiz – wir haben 20 tolle Tipps.