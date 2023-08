In der Sächsischen Schweiz gibt es zahlreiche Werkstätten, in denen traditionelles Kunsthandwerk gefertigt wird. In vielen dieser Manufakturen können Besucherinnen und Besucher auch selbst kreativ werden – ideal an grauen Regentagen. Es gibt viele Optionen: In der Seidenblumenwerkstatt Sebnitz künstliche Blumen in traditioneller Handarbeit herstellen, in der Krischwitzer Kerzenwerkstatt Kerzen gießen oder im Bielatal duftende Seifen herstellen. Der MDR-Youtubekanal #hinREISEND hat viele dieser Angebote ausprobiert und beim Pralinen zaubern in Thürmsdorf oder beim Gestalten einer Sandsteinskulptur in Wehlen die Kamera mitgenommen: