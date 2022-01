Sakralbauten Sehenswerte Kirchen in Sachsen, Thüringen und Sachsen-Anhalt

Kirchen, Dome, Synagogen und andere Glaubensorte beeindrucken durch ihre Architektur, stecken voller Geschichte und spannender Details: So gilt die Schlosskirche in Wittenberg als Ausgangspunkt der Reformation, die Frauenkirche und die Neue Synagoge in Dresden sind Symbole für die Geschichte des 20. Jahrhunderts, und der Dom in Erfurt beeindruckt allein schon mit seiner Größe. In dieser Übersicht finden Sie eine Auswahl an Sakralbauten in Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen, die einen Ausflug lohnen.