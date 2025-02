So viele Influencer und Auskenner geben uns in Büchern, Videos und auf Social-Media-Kanälen jede Menge gut gemeinte Ratschläge zur Selbstoptimierung. Wir sollen zum Beispiel immer hübsch sein (ganz wichtig)! Und wir sollen Spaß haben (noch wichtiger, weil, wer keinen Spaß hat, ist nicht cool). Man soll dankbar sein und täglich aufschreiben, was besonders schön ist – wie eine Hausaufgabe. Man soll Misserfolge sofort in Stärken umwandeln. Man muss Ziele haben. Man darf keine Schwäche zeigen und so weiter.



Pfff, dachte sich da die großartige Comiczeichnerin Liv Strömquist. In "Das Orakel spricht" dröselt sie die ganze Geschichte der Glücksindustrie auf, mit verrückten Zeichnungen und ihrem berühmt-witzigen Ton. Sie prangert an, erklärt, lässt Wissenschaftler zu Wort kommen. Auch der Soziologe Hartmut Rosa taucht mit seiner Resonanz-Theorie auf. So seine schöne Erklärung unseres Strebens nach der Verfügbarkeit der Welt am Beispiel Schnee. Denn ursprünglich war das mit dem Spaß als Kontrollverlust gedacht, etwas, das unvorhergesehen ins Leben platzt, und das man glücklicherweise nicht planen kann: wie Schnee eben.