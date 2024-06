Spitze Schreie dringen aus den geöffneten Fenstern der Häuser. In Straßencafés sitzen Menschen in lauernder Stellung. Von Zeit zu Zeit sinken sie entweder stöhnend in sich zusammen oder werden mit einem unsichtbaren Schnipsgummi in den jubelnden Stand befördert. Und schon rennt jemand schreiend vor Glück auf die Straße. Szenen einer Fußball-Europameisterschaft gibt es auch an diesem Wochenende. Sollten Sie etwas Anderes suchen oder eine Pause benötigen: Hier kommen die Tipps.