Rückblick 70 Jahre: Dresdner Scheune feiert Jubiläum ohne Party

Hauptinhalt

Auf einem Trümmergrundstück entstand das FDJ-Jugendheim, das zur Kult-Location der Bunten Republik Neustadt werden sollte. Am 21. Dezember 1951 wurde Eröffnung gefeiert, 70 Jahre später fällt die große Party aus. Nicht nur wegen Corona. Das Haus in der Dresdner Alaunstraße kam in die Jahre und an die Kapazitätsgrenze. So beginnt demnächst der ganz große Umbau, der bis 2024 dauert. Als Interim dient ein Blechschloss auf dem Vorplatz der Scheune, so bald es die Lage erlaubt, wird die Scheune auch mobil unterwegs sein. Illustre Erinnerungen an die Klub-Geschichte werden derzeit auf den Social Media-Kanälen geteilt. Gratulation!