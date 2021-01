Thüringen hatte 2017 - laut Ramelow auf eine in der Bundesrepublik bisher einmaligen Art und Weise - die Enteignung der Besitzer der historischen Immobilie beantragt, da sie das Objekt verkommen ließen. Dagegen wehrten sich zwei Grundschuldinhaber juristisch.



Das Ensemble mit Schloss und Park in der Nähe von Friedrichroda geht auf das im 11. Jahrhundert begründete Hauskloster der Thüringer Landgrafen, der Luowinger zurück. Das Schloss entstand zwischen 1827 und 1835 und stellt mit seinem Park die bedeutendste Anlage der Neugotik in Thüringen dar. Das Ensemble solle nun in den Bestand der Stiftung Thüringer Schlösser und Gärten übertragen werden, hieß es aus der Staatskanzlei.