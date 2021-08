Das Schloss, in dem Menschen heute ihrer Fantasie freien Lauf lassen, war einst das Zuhause der Familie zu Stolberg-Wernigerode: Bis in die 1920er-Jahre lebt sie hier. Doch der Unterhalt wird zum Problem. So gibt sie 1929 das Schloss als Wohnsitz auf. Als Museum wird es ab 1930 öffentlich zugänglich für zahlende Besucherinnen und Besucher.



Nach dem Zweiten Weltkrieg ist Wernigerode sowjetische Besatzungszone. Die Familie zu Stolberg-Wernigerode wird enteignet und flieht nach Hessen.



Die sowjetische Armee zerstört Inventar, das sie als militaristisch wertet, darunter auch Rüstungen oder Gemälde mit Porträts in Uniform.



Schließlich wird das Schloss umgewidmet, zu DDR-Zeiten ist es "Aufklärungs- und Bildungsinstrument", als "Feudalmuseum" soll es aufklären über die Unterdrückung des Volkes durch den Adel. Zunächst auch mit einem Folterkeller, den es in Wernigerode so nie gegeben hat. Als Dokument dieser Ära noch erhalten, ist ein frühes Gemälde von Willi Sitte, das einen Bauern zeigt, der neben der Arbeit noch die Last des Adels zu tragen hat.



Nach der politischen Wende legt der Einigungsvertrag fest, dass Enteignungen nicht rückgängig gemacht werden. Das Schloss wird also nicht an die Familie zu Stolberg-Wernigerode zurückgegeben, der größte Teil des Mobiliars aber restituiert. Umfangreiche Sanierungen sind zu stemmen. Die Räume werden ins 19. Jahrhundert zurückversetzt.



Eigentümerin des Schlosses ist heute die Stiftung Schloss Wernigerode, Geschäftsführer der vom damaligen Landrat Michael Ermrich initiierten GmbH ist seit 1997 Christian Juranek.



Das Ziel: die Vergangenheit in die Zukunft bringen. Dabei soll weder ein verstaubtes Museum noch ein kitschiges Disney-Schloss entstehen, sondern ein Erlebnisort.