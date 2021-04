Ein Graffiti aus dem Street-Art-Projekt in Schmalkalden Bildrechte: MDR/Blanka Weber

Wer durch die Fachwerkstadt läuft, dem fallen große Fassadenbilder auf. Auch jenes, seitlich an einem mehrgeschossigen Gebäude, in warmen Tönen und mit dem beeindruckenden Gesicht einer alten Dame. Laut Projektleiter Schwabe ist auf dem Bild Magda Brown zu sehen. Die Holocaust-Überlebende starb 93-jährig in den USA und stammt aus Ungarn. Ihr Graffiti befindet sich in der Hoffnung Nr. 17, so der Straßenname, mitten in der Altstadt zwischen Fachwerk, am Fuße der Wilhelmsburg.



Geschaffen hat das Bild ein Star der Graffiti-Szene mit dem Künstlernamen "Akut", ein ehemaliger Schmalkaldener, der jetzt für Jugendliche ein großes Idol ist.



Gegenüber dem Porträt von Magda Brown, in der Hoffnung 38, befindet sich die historische Mikwe, so Schwabe. Es ist ein altes jüdisches Ritualbad, das erst vor ein paar Jahren entdeckt wurde, dann ausgegraben und nun gesichert worden ist. Darüber steht heute ein modernes Wohnhaus. "Und das ist ein spannender Prozess", sagt Schwabe. Jüdische Geschichte der eigenen Stadt trifft auf die Geschichte einer Frau, die eigentlich aus Ungarn stammt, mit 17 Jahren nach Auschwitz und später auch Buchenwald deportiert wurde. Ihre eindrücklichen Augen sind kombiniert mit einem Schriftzug, um an die Gefahr von Hass und Diskriminierung zu erinnern.