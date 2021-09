Altarraum der Forchheimer Kirche mit Blick auf die Orgel Bildrechte: Kirchgemeinde Forchheim Silbermann hat die Orgel für die Forchheimer Kirche im Jahr 1726 fertig gestellt. Neben dem Instrument stammen aber auch Altar, Kanzel und Taufstein von ihm. Im 20. Jahrhundert wurde mehrfach an der Forchheimer Orgel herumgebaut, wodurch diese stark verändert wurde. So wurde sie durch Ventilneuordnungen um einen Halbton herab gestimmt, die Winderzeugung wurde elektrifiziert und zahlreiche Pfeifen sowie die Pedalklaviatur gingen verloren. Dies wurde jedoch 2001 bei einer Restaurierung nach der Originalkonstruktion Silbermanns wieder korrigiert.



Es ist ein besonderer Kirchenbau, der diese Orgel beherbergt. Nach Plänen des Barock-Baumeisters George Bähr 1719 bis 1726 errichtet, gilt sie mit ihrem achteckigen Grundriss als Vorläuferbau der Dresdner Frauenkirche – diese entwarf Bähr im Anschluss und setzte auch dabei wieder auf die Orgelbaukunst Silbermanns.

Die George-Bähr-Kirche in Forchheim war für ihren Baumeister Bähr Vorlage für die Dresdner Frauenkirche Bildrechte: imago/Hanke

Die Orgel in der schlichten Dorfkirche stammt aus dem Jahr 1748 und zählt zu Silbermanns letzten Orgeln. Der Baumeister starb am 4. August 1753 in Dresden. Glücklicherweise ist dieses Instrument im Lauf der Jahrhunderte kaum modifiziert worden, die komplette Mechanik und 98 Prozent des Pfeifenwerks sind im Original erhalten. Historische Dokumente belegen jedoch, dass schon zu Silbemanns Zeiten Vandalismus geherrscht hat: Bereits einen Monat nach Fertigstellung ist angemerkt, dass die Orgel "durch böse Hand beschädigt worden ist". Silbermann wurde gebeten , den Schaden zu begutachten und zu reparieren. 1998 erfolgte zum 250-jährigen Jubiläum des Instruments eine Restaurierung nach denkmalpflegerischen Gesichtspunkten, bei der sie weitgehend in ihren Originalzustand versetzt wurde. Die Silbermann-Orgel in der Dorfkirche Nassau Bildrechte: Gottfried-Silbermann-Gesellschaft

Der Dom St. Marien in Freiberg beherbegt gleich zwei Instrumente aus der Werkstatt des großen Orgelbaumeisters Silbermann. Die große Orgel ist ein Frühwerk, er baute sie nach seinem Debüt in Frauenstein als zweites Instrument. 1714 wurde sie eingeweiht. Bescheiden war er jedoch nicht – mit 44 Registern und fast 2.700 Pfeifen bleibt sie die größte von ihm gebaute Orgel und gilt zugleich als eine der am besterhaltendsten. Der gute Zustand des Instrumentes rührt wohl auch daher, dass Silbermanns Gesellen sie zu Lebzeiten des Meisters pflegten und auch die Nachfolger und Schüler ihre Werkstatt in Sichtweite des Doms hatten und das Instrument damit immer Blick hatten. Die der großen gegenüberstehende, kleine Orgel vollendete Silbermann 1719. Sie war sein drittes Instrument und stand ursprünglich nicht im Dom sondern bis 1939 in der Johanniskirche. Mitte der 1990er-Jahre wurde sie restauriert und befindet sich weitgehend im Originalzustand. Blick auf die große Silbermann-Orgel im Dom St. Marien in Freiberg Bildrechte: dpa

Dorfkirche Reinhardtsgrimma Bildrechte: Johannes Keller Die 1731 in der Dorfkirche geweihte Silbermann-Orgel blieb über 120 Jahre unverändert. 1852 nahm Cal Traugott Stöckel erste Erneuerungen vor, 1953 wurden Gebläse und Intonation verändert. 1997 wurde die Orgel komplett restauriert. Der Organist Hellmut Walcha bekannte nach einer Studienfahrt durch Sachsen 1933: "Den stärksten Eindruck auf meiner Reise erhielt ich aber durch die Bekanntschaft mit einer Silbermannorgel in Reinhardtsgrimma. Dieses mir bisher unbekannte, zweimanualige Werk Silbermanns gehört zu den schönsten Orgeln, die ich kenne. Der Klang dieser geradezu bezaubernd schönen Orgel ist eigentlich unbeschreiblich ...". So bleibt nur der persönliche Besuch in Reinhardtsgrimma; heute ein Ortsteil der Stadt Glashütte im Landkreis Sächsische Schweiz-Osterzgebirge.

Der Klang der Silbermann-Orgel in Reinhardtsgrimma hat Organisten schon vor Jahrzehnten beeindruckt. Bildrechte: Johannes Keller

Niederschöna ist heute ein Ortsteil der Gemeinde Halsbrücke im Landkreis Mittelsachsen. 1716 wurde die Orgel in der Dorfkirche geweiht. 300 Jahre sind auch an diesem Werk Silbermanns nicht spurlos vorbeigegangen: Mehrfach wurde sie umgebaut und umgestimmt und erhielt neue Pfeifen. 2015 wurden nur einige der Änderungen rückgängig gemacht, sodass sie mehr als andere Silbermann-Orgeln vom Originalzustand entfernt ist. Seit über 40 Jahren erklingt auf der Orgel jedes Jahr das traditionelle Pfingsmontag-Konzert. Silbermannorgel in der Kirche Niederschöna Bildrechte: Adolf Hofmann